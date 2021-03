La historia de amor terminó; Iker Casillas y Sara Carbonero se separan

El jugador de los Miami Heat Meyers Leonard, fue suspendido por el equipo luego de que en una transmisión en Twitch hiciera comentarios Xénofobos hacia un jugador de Call of Duty

En una partida del juego Call of Duty que fue transmitida por Twitch, plataforma gamer, el basquetbolista de 29 años realizó un comentario antisemita cuando estaba en plena actividad: “¡Maldito cobarde! ¡No me dispares, jodido ‘kike’!”.

El término “kike” es una palabra que está clasificada como un insulto a la comunidad judía. Dicha situación generó un revuelo en la NBA, que ya está investigando lo sucedido en conjunto con la franquicia que la temporada pasada disputó las finales de la competencia con Los Ángeles Lakers de LeBron James.

“La NBA condena inequívocamente cualquier forma de discurso de odio”, reflexionó Mike Bass, vocero de la liga estadounidense.

Cabe recordar que el máximo accionista del Miami Heat, Micky Arison, es de origen judío.Ante esta situación, el equipo decidió suspender de manera indefinida a Leonard hasta que se resuelva qué fue lo que sucedió en la transmisión.

Por su parte, luego del escándalo que se generó, el propio Leonard utilizó su cuenta de Instagram y publicó su postura donde se disculpó por lo sucedido. “Pido perdón por los comentarios antisemitas proferidos en la transmisión en vivo. Pese a que no conocía lo que significaba la palabra en ese momento, mi ignorancia sobre su historia y lo ofensiva que es para la comunidad judía no es en ningún caso una excusa. Lo he hecho mal”.