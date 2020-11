La mala racha sigue a Lupita Jones, ahora es desalojada de su instituto ¡por no pagar la renta!

Estados Unidos.- Recordemos que en 1990 Francis Ford Coppola estrenó El Padrino; ahora Coppola y Paramount quieren celebrar igualmente su 30 aniversario, habiendo preparado para la efeméride algo muy especial.

El Padrino Epílogo: La muerte de Michael Corleone llegará a los cines a partir del 4 de diciembre (las salas españolas también la proyectarán, aunque aún no se ha confirmado fecha), estando disponible para el mercado doméstico el 8 de diciembre. El avance desvelado (donde no se atisba ese nuevo comienzo y final que Coppola había adelantado) no resulta tan interesante como la featurette donde el cineasta comparte sus pensamientos en torno al proyecto, así como su entusiasmo por llevar al cine su visión original.

“Lo he reeditado y le he dado un título que no es nuevo, sino que era el original”. En inglés, ese ‘epílogo’ viene a traducir ‘coda’: “En términos musicales, una coda es un epílogo, una recapitulación, y eso era justo lo que quería que fuera la película. Veréis una película con un comienzo y un final distintos, muchas escenas recolocadas y una película que, creo, ha recibido nueva vida”, explica.

En el reparto del film encontramos a Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia, Sofia Coppola y Joe Mantegna.

Con información de Cinemanía