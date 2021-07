La mitad de pacientes graves por Covid en Veracruz son jóvenes sin vacunar, afirma Salud

Xalapa, Ver.- Por humanidad o conveniencia, los patrones deben permitir a sus trabajadores de 30 a 39 años de edad que acudan a vacunarse contra Covid-19 durante la siguiente semana, exhortó el delegado de los programas de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

«El llamado es a los patrones, a los que emplean a los ciudadanos, porque es una población económicamente activa muy fuerte, que les den no sólo la oportunidad de dos o tres horas, en lo que van, vienen y se vacunan, que les faciliten, si no les da para pagar el taxi, mínimo el camión, pero que les ayuden. Que lo vean no como un acto de humanidad, sino como un acto hasta de conveniencia. Nada mejor que estén sanos sus trabajadores», dijo previo al inicio de la aplicación de vacunas a este sector.

Foto: Web

Explicó que en municipios donde ya se ha vacunado a este sector, es notable que llegan después de las 4 de la tarde tras haber concluido sus jornadas laborales, pero en el caso de Xalapa, hay personas que salen después de las 7 u 8 de la noche, lo que les impediría vacunarse si no cuentan con permiso para faltar o ausentarse por algunas horas.

«A eso obedece mucho que la gente no pueda estar viniendo en algunos casos, aunque sea involuntario, pero tienen miedo a perder el empleo, por eso hacemos el llamado a que los patrones por humanidad o conveniencia les den chance, que no se cierren».

Dijo que los dueños o encargados de las empresas «van a ganar mucho en espíritu y en sus propios negocios, concluyendo a los periodistas».

Por Héctor Juanz