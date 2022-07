La “Mujer del Clima Espacial” predijo un impacto directo de una tormenta solar en la Tierra

México. – Este 17 de julio se conmemora el Día Mundial del Emoji. Por este motivo, Facebook e Instagram dieron a conocer cuáles son los emojis más utilizados en las plataformas.

Emoji deportivo más popular en las biografías de Instagram a nivel mundial es: ⚽️ (balón de fútbol)

Sobre deportes, en México también son populares en las biografías de Instagram de las personas, el fútbol americano 🏈, béisbol ⚾ y la persona en posición de loto 🧘 (yoga, meditando)

La persona que anda en bicicleta 🚴‍♀️ y dando volteretas 🤸 son los emojis deportivos más populares en publicaciones de Facebook de personas que viven en México

Fuera del ámbito deportivo, los emojis que más usan las personas que viven en México, en sus publicaciones de Facebook* (y su significado de acuerdo a Emojipedia) son:

Heart Hands on Facebook 14.0 Dos manos haciendo la forma de un corazón. Se usa para expresar amor y apoyo.

Face Holding Back Tears on Facebook 14.0Una cara con lágrimas en los dos grandes ojos. Se puede usar para un gran rango de emociones como lo son tristeza, enojo, pena, admiración y gratitud.

Face with Peeking Eye on Facebook 14.0 Una cara con las manos en sus ojos y levantando las cejas. Un gran ojo está mirando a través de los dedos. Puede usarse para expresar la dualidad de querer apartar la mirada de algo porque es aterrador, repugnante o vergonzoso, pero no.

Face with Open Eyes and Hand Over Mouth on Facebook 14.0 Una cara amarilla con los ojos abiertos (que no sonríen) y una mano sobre la boca, que se usa para transmitir conmoción o sorpresa.

Melting Face on Facebook 14.0 Una cara sonriente derritiéndose en un charco. Los ojos y la boca se deslizan por la cara, pero aún mantienen una sonrisa distorsionada. Esta cualidad presta este emoji al sarcasmo. Se puede usar literalmente para hablar sobre el calor extremo o metafóricamente para hablar sobre la vergüenza, una sensación de temor que se va presentando poco a poco.

