La oposición divida por la Reforma Eléctrica

Ciudad de México.- En“ la mañanera ” de este viernes 08 de Octubre, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no hay acuerdos de ningún tipo con otros partidos políticos, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para la aprobación de la iniciativa de la reforma eléctrica que envió al Congreso de la Unión.

En este sentido López Obrador insistió en que no hay ninguna negociación con los legisladores e indicó que ellos mismos deberán informar sobre por qué decidieron su voto.

“No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos, aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad”, señalo.