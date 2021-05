La pasión de mi hijo fue el básquetbol; no me interesa saber cómo murió: Ángel «Pompis» González

Xalapa, Ver. – El exitoso coach de básquetbol «Ángel Alfredo González Chávez, el «Pompis» González, quiere que a su hijo Adrián se le recuerde únicamente como un deportista apasionado del básquetbol.

Fue a lo que se entregó en vida y lo que más disfrutó, recuerda el ex coach de los Halcones UV en Xalapa.

«Estoy muy orgulloso de él…se lo ganó» dijo poco antes de que el cuerpo de Adrián González Luján saliera de la funeraria Bosques del Recuerdo para recibir sepultura en la ciudad de Xalapa.

Adrián nació en Texas en 1990 y llegó a Xalapa donde se quedó a vivir y donde se desarrolló y profesionalizó en el deporte.

«Él fue jugador. Su vida entera fue para la pasión del básquet. Lo que le gustaba más fue el básquetbol. Jugó futbol de chiquito en el Paso Texas, que es donde nació. Él ya jugaba básquet, pero se hizo aquí, en la Academia de Entrenamiento de Halcones UV, que todavía existe. Él nació en el 90. Curiosamente ahí inicié mi carrera de entrenador de básquetbol. Cuando él nació en Estados Unidos yo me lo traje acá cuando estaba estudiando en primaria»







La vida de Adrián apenas alcanzó las tres décadas y le fue arrebatada con violencia en esta capital.

«No me interesa saber lo qué pasó. A mi hijo ya no me lo van a devolver» dice el coach de básquetbol, quien aunque firme, se encuentra devastado por la pérdida de su hijo.

Adrián González Luján fue estudiante de Administración y parte del equipo varonil Halcones UV.

Por: Héctor Juanz