La política es el puente para construir y lograr acuerdos: PRD

Xalapa, Ver.– A finales de este 2021 nuevamente se pueden escuchar a los músicos en las calles del centro de Xalapa, aunque aún no en la misma cantidad acostumbrada antes de la pandemia.

Cada uno tiene un motivo distinto de llegar a tocar algún instrumento, aunque todos han encontrado en la música una forma de ganarse unas monedas para sobrevivir al momento.

Es el caso de Alam, geólogo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en Ciencias y quien planea estudiar un doctorado en próximos meses en un convenio entre la Universidad Veracruzana y la UNAM.

«Siempre he tocado en la calle. Para hacer la universidad viajaba a Indios Verdes y me iba tocando la guitarra porque no soy de recursos chidos y estudiaba hasta Ciudad Universitaria. Cuatro años estuve viajando así. Tocaba la guitarra y llegaba con lana en la escuela o a mi casa. Después tuve becas y ya no tuve que tocar, sólo por gusto. Entré a la maestría, obtuve beca de maestría y seguí tocando e invirtiendo en la música y apoyándome de la beca de la maestría, pero también había gastos» contó luego de tocar un par de canciones con su saxofón a los comensales de un café en el centro de Xalapa.