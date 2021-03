La política no debe ser un negocio familiar, considera Antonio Lagunes»

“Los partidos políticos son un club social y por eso los políticos no quieren dejar sus curules”.

Para el Presidente Estatal, Antonio Lagunes Toral, la política no debe ser un negocio familiar, sino una vocación al servicio de la sociedad que él está dispuesto a desarrollar.

“Los partidos políticos son un club social y por eso los políticos que no quieren dejar sus curules, porque viven muy cómodamente ahí desde hace años y aspiran morir en el changarro”, opinó en entrevista.

Por eso “hay que abrir puertas a nuevas generaciones de políticos que verdaderamente quieran ser enlaces con la sociedad, atender las demandas populares y buscar resolver lo que requiere la gente”, expuso.

A decir del dirigente de los progresistas, uno de los aciertos del nuevo partido en la vida pública en Veracruz, “es que ha evidenciado que todos los políticos padecían la misma enfermedad: cáncer social, corrupción y que ven la política como casa de cambio”, señaló.

“La democracia hay que honrarla y no darle una lectura de negocio familiar, estamos a nada de concluir el Proceso Interno de nuestro partido y estamos revisando minuciosamente las planillas que integran nuestros perfiles, sin embargo; nos hemos encontrado con la sorpresa de viejas prácticas donde se pretende colocar a la familia, amigos y socios, para continuar con el saqueo del erario público”, insistió Lagunes Toral, quien desea a través de su trayectoria, busca convocar a los ciudadanos para romper con las estructuras hereditarias de los cargos políticos.

Por último, exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por declaraciones de ex integrantes del partido y de personas que solo buscan el beneficio personal, “en los próximos días, seguramente habrá muchos “inconformes» que expondrán la ya conocida práctica de declinar en contra de nuestra Institución política, con el argumento de que no van con nuestros ideales. Lo único que les puedo decir, es que nuestros ideales son la democracia, la legalidad, la igualdad, erradicar la corrupción y el trabajo, trabajo y más trabajo.