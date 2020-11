La postura de Biden ante el muro en la frontera

Argentina.- Gracias a un chico de 14 años de edad que realizó una denuncia ante las autoridades correspondientes, el renombrado psicólogo Jorge Corsi se convirtió en el acusado más celebre de la historia argentina por el cargo de corrupción de menores.

El joven declaró que un grupo de hombres, entre ellos Corsi, lo llevaba a fiestas sexuales para abusar de él. Otros cinco menores habrían sido víctimas, reclutados en puntos como un local de comida rápida o en cybers para chequear Internet o jugar juegos en red, invitados a casas para ver pornografía y recibir obsequios como ropa y artículos electrónicos.

En octubre de 2008, en un expediente paralelo, el profesor de música, Marcelo Rocca Clement, uno de los integrantes fue condenado a once años de cárcel por llevar en el año 2000 a un chico de 12 años a Mar del Plata para violarlo durante todo un fin de semana, occa Clement hasta llegó a conocer a la madre de su víctima. Lo hirió en su mente de por vida, dijo el chido en su testimonio.

Luego, cuatro años después de ese ataque, entre diciembre de 2003 y enero de 2004, “Mache” fue por otro menor, más joven todavía: su nueva víctima tenía 11 años de edad. El chico, oriundo de Mataderos, casi en situación de calle, sin padre, con una madre adicta, era vulnerable desde el comienzo. Lo interceptó a la salida de una disco en Córdoba y Salguero. Así, comenzaron un vínculo, junto a otro hombre, un cómplice de Rocca Clement. Intercambiaron chats, llamados, e-mails, hasta que acordaron un encuentro en un cyber de Mataderos que el chico frecuentaba.

Jorge Corsi

Así, “Mache” y su cómplice lo llevaron a un departamento en la avenida Escalada, zona de Villa Luro. El chico fue manoseado según su relato, el profesor de música y su cómplice se masturbaron sobre él. Intentaron penetrarlo con un juego psicológico. “Vas a sentir más placer”, le dijeron. El chico se negó. Dos semanas después, Rocca Clement y su cómplice regresaron a Mataderos. Se llevaron a su víctima nuevamente. Hicieron lo mismo, otra vez. Dos días después, el profesor regresó por él. Su víctima fue forzada a sentarse en un sillón. El profesor, nuevamente, se masturbó sobre él.

El menor se convirtió en adulto. Llevó a Rocca Clement a la Justicia, con una causa iniciada en 2012, con el profesor ya encarcelado y con una querella llevada adelante por el abogado Javier Moral.

Su denuncia original asegura: “Me acuerdo que fue por intermedio de una persona que contacté a través de un aviso que estaba publicado en un diario. Esa persona después me llevó un día a una fiesta y allí conocí a Rocca Clement. Me acuerdo que en la fiesta había todas personas adultas y que, además, el sujeto que me había llevado hasta el lugar en forma constante me empujaba hacia donde estaba Rocca Clement; incluso recuerdo que en determinado momento me hizo ingresar a un baño y estaba Rocca Clement desnudo y comenzó a decirme que le tocara el pene. Yo me negué a hacerlo y en cuanto pude salí del baño…”.

Marcelo Rocca Clement

En parte esta historia terminó. El pasado viernes tras aceptar su culpa, el profesor quedó libre otra vez, sin embargo no se sabe nada de él.

Con información de infobae.