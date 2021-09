La recuperación económica de los comerciantes en Tihuatlán es prioridad: Gómez Ramírez

Tihuatlán, Ver.- Con el principal objetivo de obtener inmediato respaldo ante cualquier tipo de beneficio, principalmente en comunidades indígenas de Tihuatlán y Castillo de Teayo, durante todo el año se buscó la creación de un área que se abocara a las acciones de enlace, sin embargo este proyecto a la fecha no ha prosperado.

En Castillo de Teayo del total de hablantes, un 60% corresponde a la lengua Náhuatl, un 25% a la Otomí, un 10% a la Totonaca y alrededor de un 5% a la Tepehua, por lo que es de suma importancia que se cuente con una oficina de enlace, sobre todo para realizar trámites en materia de asesoría legal, situación que le corresponderá trabajar a la próxima administración.

Foto: En Tihuatlán existen comunidades indígenas que requieren de mucha atención.

Afirman, las localidades que más hablan en dialecto son la zona de Bejucal, Américas Chicas, Américas Grandes, La Esperanza, La Ceiba, Palma Real, Palma Nueva, Francisco Luján adame el Totomoxtle, Lima Nueva, Lima Vieja, Santa Cruz y en las colonias de Castillo de Teayo San Antonio, El Mirador, Las Animas y La Florida respectivamente.

En Tihuatlán las localidades catalogadas indígenas son el Águila, Mesa Cerrada, Progreso de Maravillas, Poza Azul, Francisco Villa, entre otras donde también es necesaria una dirección que se avoque a sus necesidades y gestiones de apoyo inmediato.

Foto: Castillo de Teayo es un municipio donde también existen localidades indígenas.

Habitantes de estas comunidades coinciden que a la fecha no cuentan con un representante, pero si han conformado un grupo de amigos de diferentes zonas el cual trabaja para ayudar a quienes no hablan español, sin embargo a la fecha las autoridades no han mostrado interés alguno sobre alguna dirección en específico, más con el fallecimiento de Dámaso García Cortes, impulsor de este proyecto.

