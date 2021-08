La ruta del huapango será promovida a nivel internacional

Tuxpan, Ver. – Tras el decreto emitido por las autoridades estatales a través de la Gaceta Oficial en el que establece la Primera Semana de Medidas Extraordinarias contra la Tercera Ola por COVID-19, vigente del martes 10 al lunes 16 de agosto en los 131 municipios en riesgo máximo (color rojo), cayó como un balde a agua fría para el sector comercio, quienes aseguran que han perdido la lucha contra este virus moral, el cierre de la zona centro en pleno periodo vacacional pegó como un gancho al hígado.

Al limitar el acceso a las zonas céntricas para evitar aglomeraciones; regular la circulación de transporte privado y servicio público, mismo que deberá limitar su aforo al 50, los consumidores optan por ir de compras a los centros comerciales, por lo que las ventas en la zona centro se desploman hasta en un 30 por ciento.

“El consumidor lo que busca es la comodidad y si no le ofreces lugares cercanos para estacionarse prefieren acudir a los centros comerciales o a los negocios de los alrededores de sus casas, por ello el anuncio que se dio del cierre en la zona centro de la ciudad cayó como balde de agua fría, las ventas no eran muy buenas que digamos y con esta situación no se prevé recuperación alguna” señalaron comerciantes de este sector.

Por su parte, Martha Méndez representante de los comerciantes ambulantes, fijos y semifijos asegura que esta situación traerá graves complicaciones para los pequeños comerciantes, quienes no soportarán este golpe, pues han logrado sobrevivir gracias a los préstamos que obtiene a través de las financieras, pero al no haber ventas no se tiene el recurso para solventar no solo los pagos semanales de los préstamos, sino el pago de los servicios básicos como agua, luz y empleados.

