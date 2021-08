La Santa Catedral esta de Fiesta en Tuxpan

Tuxpan, Ver.- Aprovechándose de la emergencia sanitaria que se vive en el país, por la presencia del COVID -19 algunos «charlatanes», han aprovechado la oportunidad para vender remedios caseros que curan supuestamente a los enfermos del SARS-CoV-2, además de medicamentos que previene a las personas para no ser víctimas de este virus mortal, ante ello las autoridades de salud piden a la ciudadanía no caer en esas trampas, y mejor acudan a vacunarse.





Foto: Autoridades de Salud piden a la ciudadanía no caer en esas trampas que supuestamente prometen curar el covid-19, y mejor acudan a vacunarse.

Reconocieron que esta pandemia ha generado un exceso de información, misma que hace dudar a la ciudadanía sobre las medidas que deben de tomar para prevenir los contagios, y de ya padecer esta enfermedad que medicamentos tomar, por ello insisten en seguir las recomendaciones que se emitieron desde el inicio de la pandemia y mantenerse informados de la situación a través de los canales oficiales.



Es necesario continuar aplicando los protocolos de no hacerlo corremos el riesgo de que en los lugares donde no ha incrementado la epidemia ésta pueda surgir de manera abrupta y eso implicaría medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública ni a la economía.

Junto con el coronavirus también tenemos la infodemia, es decir, una cantidad excesiva de información ‒que en algunos casos es correcta, pero en otros no; así como la desinformación, o sea, datos falsos e incorrectos con el propósito deliberado de engañar.



A fin de romper este ciclo hay que mantenerse bien informados en las fuentes oficiales, así que evita noticias falsas, y si no puedes corroborar su origen o utilidad es mejor descartarlas. Participa de manera responsable en las redes sociales y confía en las autoridades sanitarias.