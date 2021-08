La Secretaría de Marina Armada de México, activa el Plan Marina en su fase de prevención

Tuxpan, Ver. –Al no tomar en cuenta las afectaciones que podría provocar la obra de rehabilitación del techado del mercado Héroes del 47, el presupuesto que se designó para esta obra no cubrirá dichas afectaciones, pues a la administración de Juan Antonio Aguilar Mancha no le alcanza el dinero ni el tiempo para hacer las reparaciones, por lo que esta obra quedará inconclusa.

Al contratista se le presentaron inconvenientes, mismo que provocaron el retraso en los trabajos y poco a poco se fueron solventando y actualmente hay un avance del 50 por ciento, aunque se espera que esta se entregue en septiembre, las afectaciones que sufrió el piso del mercado no serán reparadas.

Los destrozos que se hicieron en el piso del mercado al estar haciendo los trabajos de rehabilitación del techo, se está analizando la posibilidad de destinar una partida para su reparación, sin embargo, ya no le daría tiempo a este gobierno municipal y le corresponderá a la próxima administración municipal tomar cartas en este asunto.

Esta situación ha causado molestia entre los más de 300 comerciantes que alberga este inmueble, pues se taparon los huecos en el techado, pero el mercado quedó, pero, pues los consumidores no podrán transitar libremente por los pasillos del mercado al momento de realizar sus compras.

Además, la obra será entregada en el tiempo que se había establecido en un inicio, por lo que su situación empeorará, si el huracán “Grace”” toca tierra en Tuxpan, pues los puestos ambulantes que tiene no soportarán los embates de este fenómeno.

