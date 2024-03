La seguridad en Veracruz es una tragedia: Dante Delgado Morales

Xalapa, Ver.- Este martes se sumaron diversas asociaciones políticas del estado de Veracruz al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza la Ingeniera Rocío Nahle García.

En una amena reunión, donde intercambiaron puntos de vista que implican a varios sectores asociados, la ex secretaria de Energía subrayó que la 4T es un movimiento incluyente y abierto que tiene las puertas abiertas para todos aquellos que deseen sumarse y construir.

“La Cuarta Transformación escucha y da pie al diálogo, nosotros sumamos, no restamos y lo más importante: construimos”, indicó Nahle García.

Los asociados expresaron su beneplácito por el encuentro y presentaron su propia visión social a Nahle García quien coincidió en que para lograr una mejor sociedad es necesario concretar acuerdos que beneficien a todos.

No mentir, no robar y no traicionar es el apostolado de la 4T y quienes deseen sumarse a este proyecto de nación bajo esas premisas son bienvenidos, finalizó Nahle García.