La situación económica esta para llorar: Payasos en Tuxpan

Tihuatlán, Ver. – Luego de los señalamientos en redes sociales y otros rumores alrededor de la Cruz Roja, la dirección de dicha institución de salud desmintieron los supuestos casos de Covid-19 con el personal, el cual se les ha practicado la prueba nasal antígeno con resultados negativos.

El director de la benemérita institución en Tihuatlán, Eduardo Martínez Ramírez, reconoció que semanas atrás una enfermera presentaba síntomas de dolor de cabeza y resfriado, la cual se le procedió la aplicación de la prueba nasal misma que es más efectiva y en 30 minutos se obtiene el resultado, logrando obtener la información que no se trataba del Covid.

A pesar de ello y para descartar posibles contagios se decidió tomar en cuenta a la otra enfermera y dos paramédicos que laboran en la Cruz Roja, quienes a la fecha continúan trabajando de manera normal, aun así con la aplicación de la prueba en caso de presentar algún síntoma de fiebre, gripe o pérdida del olfato, lo cual pudiera ser factor de riesgo.

Martínez Ramírez reconoció que la misma enfermera acudió a realizarse un examen en un laboratorio particular de Tihuatlán, donde la prueba fue sanguínea, cuya detección del virus no es factible, sin embargo el supuesto resultado fue con posibles causas de coronavirus, situación donde no se respetó la privacidad del tema debido que en redes sociales difundieron los posibles contagios en la Cruz Roja.

Agregó que a la fecha se trabaja con normalidad en acciones permanentes de sanitización en todas las instalaciones por las frecuentes consultas que se dan a la población, además del área de odontología cuyo servicio es diario, aspecto donde la gente puede acudir con la confianza de no contraer supuestas enfermedades.

