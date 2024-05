La transformación continuará en Veracruz y en México: Rocío Nahle

Veracruz, Ver.- La evidencia de robo de boletas electorales en el Consejo Distrital de Xalapa debe ser supervisada de manera minuciosa por los entes regulatorios electorales, pues se podría ejecutar el llamado operativo carrusel el próximo domingo 2 de junio, alertó el Senador, Julen Rementería el Puerto.

«Ya hay denuncias, concretamente al Consejo Distrital número 11 en Xalapa, se presentó una denuncia por la pérdida de boletas electorales (…) también en Puebla, pero en Veracruz sucedió, y lo que tememos con ellos que se vayan a implementar prácticas tipo carrusel, en donde le das la boleta marcada a una persona y de repente esa persona te da una vacía y la marcas, y así otra y otra, sabemos que se hacía en el pasado y no queremos que vuelva ese pasado, se habla de ello, se habla de la intervención completa de todo el Estado con sus funcionarios, de las fuerzas de seguridad, y no sabemos si hasta en una de esas con la delincuencia», declaró.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, hizo un llamado a los veracruzanos y mexicanos para que todos salgan a votar durante la Jornada Electoral de este 2 de junio por Xóchitl Gálvez y Pepe Yunes.

“En realidad, hablar de salir a votar y de convocar a que la gente salga a sufragar me parece que es lo correcto, me parece que es una buena determinación. Debemos salir a votar por la única opción distinta, porque la esperanza sí, ya cambió de manos, y esa esperanza está con Xóchitl Gálvez, con la unión de todas las fuerzas políticas que hoy no reconoce al Presidente y a este gobierno como de resultados, y lo que queremos es simplemente que gane en esta ocasión quien realmente pueda diferenciar a una opción, como una opción democrática, que escucha, que entiende, que concilia, que avanza con los acuerdos, distinta a lo que se está convirtiendo en lo que hoy tenemos, una dictadura, porque así se están perfilando ustedes”, señaló.

Rementería del Puerto, destacó que las decisiones tan importantes como quiénes gobernarán y representarán a cada uno de los mexicanos en los diversos cargos populares que se juegan en el país, la toman los ciudadanos en las urnas, quienes son la verdadera mayoría.

“Yo creo firmemente que las decisiones se tienen que tomar ahí, justamente por las mayorías y que, a partir de ahí, respetemos ese resultado, aunque sea por una mínima diferencia; que en ese momento se vaya a decidir y luego instaurar los poderes, en la Presidencia, en los gobiernos locales, en los senadores, los diputados federales, alcaldes, en fin, en cada una de las boletas que se estarán decidiendo a partir de este próximo 2 de junio” apuntó.

