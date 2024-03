LA TRANSFORMACIÓN TAMBIÉN ALCANZÓ A LA COMUNICACIÓN: ROCÍO NAHLE

Se reúne con integrantes de la CIRT en Veracruz.^La Cuarta Transformación es sinónimo de libertad de expresión y transparencia, ejemplo de ello son “Las mañaneras”, apuntó.

Veracruz.- La comunicación es de ida y vuelta y la radio es uno de los medios más importantes que nos permiten llegar a todas las regiones del estado, aseguró la Ingeniera Rocío Nahle García en reunión con asociados de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) en el estado.Hoy, tras cinco años de la 4T en México, es indudable, afirmó, que la forma de comunicar ha cambiado y ahora es de ida y vuelta y esto es gracias a medios tradicionales como la radio que se han sabido adaptar a estos tiempos y por supuesto, destacó, a las redes sociales.

“La mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador también ha sido una herramienta importantísima para comunicar, para informar lo que institucionalmente se ha hecho pero además, reconoció, le ha permitido a la gente, al ciudadano común, responder, decir en que esta y no de acuerdo y eso se llama libertad de expresión, una libertad como nunca antes había habido en México y la 4T ha sentado un precedente, subrayó.“Como gobierno hemos respetado, el presidente a nadie le ha dicho tú no vas a publicar tu si tú no, creo que como nunca, como nunca hoy, tanto el presidente como su familia, los funcionarios estamos en un aparador y estamos expuestos a todas las críticas veraces y no veraces”, reconoció.

Destacó que en su caso, con todas las estaciones de radio de Veracruz siempre ha tenido un acercamiento lo cual es de resaltar porque como funcionaria pública reconoce que además de medios de comunicación son empresas que generan empleo y derrama económica.“Por lo que estar con ustedes es muy importante, primero para escucharlos, ustedes son empresarios, dan empleo, atrás de ustedes dependen familias e independientemente de la concesión que ustedes tienen del gobierno federal esto ustedes lo han multiplicado con una empresa, ese es el objetivo de las concesiones que da el gobierno”, detalló.En un diálogo bidireccional, Rocío Nahle destacó que en materia de comunicación e información