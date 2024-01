LA TRANSFORMACIÓN YA INICIÓ Y NADIE LA PARA: ROCÍO NAHLE

La solidaridad entre mujeres es una virtud, afirmó la precandidata.

Chacaltianguis.- Las mujeres son protagonistas de una etapa histórica donde cada vez acceden a mejores oportunidades por su capacidad, preparación y porque están conscientes que el trabajo en equipo y la solidaridad entre ellas mismas será un factor preponderante para la victoria, aseguró la precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García. En Chacaltianguis, “La Esmeralda del Papaloapan”, Rocío Nahle dirigió un mensaje emotivo y con gran significado para el género femenino donde subrayó que vivimos una etapa especialmente importante para las mujeres de México y de Veracruz al tiempo que aclaró que esto no significa que los hombres estén excluidos de este proyecto transformador, al contrario, caminar juntos, con respeto es garantía porque el trabajo en equipo da mejores resultados.Recordó que en el seno de la familia mexicana, base de nuestra sociedad, si una mujer está bien, el entorno familiar también lo estará.

“Cuando una mujer está bien, toda la familia está bien, el entorno del hogar está bien, si una mujer tiene lo más elemental, sus actividades, aquí es una zona de artesanos, aquí hacen unas prendas de lujo, son las mujeres, entonces las mujeres requerimos entre nosotras, se le llama ahora sororidad pero yo le digo solidaridad porque si nos va bien a nosotras nos va bien a todos, a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestra pareja y podemos caminar con los hombres, esto no se trata de yo soy más o yo soy menos, no, esto se trata de equidad, de caminar juntos para que nuestra sociedad sea una mejor comunidad, de eso se trata”, expresó.Aquí, en la Cuenca del Papaloapan, Rocío Nahle subrayó que sueña con un Veracruz que utilice todo su potencial y en este trayecto “las mujeres y los hombres nos van a ayudar”, aseguró.Esta visión humanista solo es posible con la Cuarta Transformación cuya línea de acción es eminentemente social. “Las mujeres tienen una participación activa cosa que me da muchísimo gusto y ellas y ustedes los hombres, los varones nos van a ayudar en esta organización para mantener la unidad, para mantener la Cuarta Transformación”, agregó.Por este motivo, añadió, asumió con pasión y una gran responsabilidad esta encomienda porque el movimiento, los veracruzanos, las veracruzanas y nuestros simpatizantes la han colocado en este sitio para abanderar el proyecto rumbo a la gubernatura de Veracruz.Sin embargo, el mérito femenino no debe relegarse, porque si se han abierto puertas antes eternamente cerradas, se debe a que se han preparado para este momento que la historia les debía. “Las mujeres nos hemos preparado, nos hemos preparado política y profesionalmente para dirigir una nación, para dirigir un estado y tener la sensibilidad social con todos pero en especial entre nosotras”, concluyó.

Redacción Noreste