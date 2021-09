La vacuna en mi pueblo; Parlamento Veracruz: Juan Javier Gómez Cazarín

Xalapa, Ver.- Habitantes de la congregación El Castillo bloquearon esta mañana la carretera que conduce a Xalapa, desde el tramo conocido como La Tranca hasta el entronque con la calle Popocatépetl en demanda de la construcción de un puente.

Desde al pasado 19 de agosto se registró un socavón a consecuencia de un deslave que fue reportado desde abril de este año, entre la calle Popocatépetl y Monte de Sinaí y por lo cual se habilitó una ruta alterna, misma que aseguran, no es suficiente para el transporte de carga de tabiques y productos agrícolas y principalmente para el traslado de caña de azúcar de la zona de Actopan y Alto Lucero.

«El proyecto técnico ya fue entregado a la SIOP. Hemos pedido información y hasta ahora no nos han dicho nada. La gente está muy inconforme de que no se ve iniciativa en la construcción del puente. Para la cuestión cañera y tabiquera, esta vía alterna que se acaba de adaptar no va a suficiente. Se transportan más de 20 toneladas…la gente ha hecho un esfuerzo para poder transitar por esta vía alterna, pero por la cuestión de la caña a mitad de noviembre, va a ser imposible» dijo el agente municipal de El Castillo, Francisco Javier Vázquez Ortega quien acompañó a los pobladores en esta manifestación.