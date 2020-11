Labial vs Cubrebocas; trucos para no mancharlo al maquillarte los labios

México.- Luego de varios días anunciando su llegada, por fin Disney Plus ya está disponible en México, sin embargo, ha informado que no todos los dispositivos serán compatibles para recibir la señal.

Cabe mencionar, que por el momento tiene un costo de mil 359 pesos mexicanos para contratar el servicio durante un año.

DISPOSITIVOS MÓVILES

Android (con Android Lollipop 5.0 o posterior)

Apple (iPhone, iPad, iPod Touch con iOS 11.0 o posterior)

Amazon Fire Tablet (Tablets con Fire 5.0 o posterior)

TELEVISIONES

Android TV (con Android 5.0 o posterior)

Sharp TV (serie AQUOS)

Sony TV (serie Bravia)

LG (Modelos 2016 o posterior)

Samsung TV (Modelos 2016 o posteriores / con sistema operativo Tizen)

Samsung SO Orsay NO funciona para Disney Plus

NAVEGADORES

Chrome Chrome S (Chromebooks)

MacOS

Safari

Edge

Firefox

CONSOLAS

PlayStation 4, 4 Pro y Slim

Xbox One, One S, One X

Nintendo Switch NO es compatible

DECODIFICADORES

Android TV, NVIDIA SHIELD TV y Mi Box

Air Play y AirPlay2

Apple TV (con tvOS 11.0 o posterior) Apple TV ( 3ª y 4ª generación. Las primeras generaciones NO serán compatibles)

Amazon Fire TV

