Lanzan convocatoria para elección de agentes y subagentes municipales en Papantla

Papantla, Ver.- Se dio a conocer la convocatoria para la elección de agentes y subagentes municipales, para el periodo 2022-2026, además se presentó a los encargados de la junta municipal electoral.



La convocatoria va dirigida a todos los ciudadanos y vecinos de las comunidades, congregaciones o rancherías pertenecientes a Papantla a participar en la elección de agentes y subagentes municipales propietarios y suplentes, que iniciarán cargo el primero de mayo del 2022 y culminará el treinta de abril del 2026.

Foto: El Ayuntamiento apoyará en la preparación, desarrollo y vigilancia de la elección y será un integrante del Ayuntamiento el que funja como Presidente de la Junta Municipal.



Cabe mencionar que la junta municipal electoral quedó conformada por: presidente, Gilberto Maldonado García secretario, Orlando Islas Cuallo, vocal de control y vigilancia, Arturo Vázquez Ramírez.



El proceso electoral inicia a partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día primero de mayo del año en curso, con la toma de protesta de ley de inicio de funciones de las autoridades rurales que resultaron electas.



El Ayuntamiento apoyará en la preparación, desarrollo y vigilancia de la elección y será un integrante del Ayuntamiento el que funja como Presidente de la Junta Municipal, la elección se realizará a través de los procesos de auscultación, consulta ciudadana o voto secreto.

Foto: El proceso electoral inicia a partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día primero de mayo del año en curso.



Los requisitos para participar en esta convocatoria como agente son: ser ciudadano veracruzano y originario del municipio, no ser ministro de ningún culto religioso, no ser servidor público, no tener antecedentes penales, contar con por lo menos tres años de residencia efectiva en su respectiva localidad.



Serán 158 comunidades que estén participando en la elección de las nuevas autoridades, la elección de dará inicio del 26 marzo al 06 de abril de este 2022.

Por Delhy Galicia

También te puede interesar ver: Ponen a trabajar a los agentes y subagentes municipales en Cazones de Herrera