Lanzan espectacular video de Batman en ‘Justice League: Snyder Cut’ a días del estreno

Erik Rubín confesó en una entrevista con el youtuber ‘Escorpión Dorado’, que había tenido una aventura de una noche con la actriz Salma Hayek mientras estaba bajo las influencias de sustancias prohibidas.

Ante la confesión del cantante, su esposa Andrea Legarreta, fue cuestionada por la prensa acerca de lo que piensa sobre sus declaraciones y en su encontró con los medios de comunicación, la conductora comentó que trata de no darle importancia a lo que hizo su actual esposo, en años anteriores a estar juntos.

“Sabemos nuestras historias, nuestros noviazgos, de todo lo que ha pasado… y mucho de lo que dijo ahí, también ya era de dominio público. Ya se había dicho en otros medios. Ahora no vengan aquí conmigo como que muy asustados”, dijo Andrea tras los cuestionamientos que recibió, pues se dijo tranquila por las palabras de Rubín, ya que asegura, ella ya tenía conocimiento de todo lo que dijo en la entrevista con el youtuber.

Por último, Andrea comentó que no se deberían asustar por las declaraciones de su esposo, porque ‘era tremendo’ en su juventud y ella respeta lo que hizo en esos años, porque sabe que ahora lleva años sin tomar y está dedicado a su familia, “¡en algún momento la gente sabe que era un desmadre! Ya no se me asusten, muchachos… ¡Qué no me vengan! Él era un chavo que está contando sus historias de chavo… ¡Era tremendo! ¡Eran tremendos!”, finalizó.

Con información de la revista TV Notas.

