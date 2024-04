Las Águilas del América se convirtieron en el nuevo líder del Clausura 2024 de la Liga MX

Veracruz, Ver.- El pesista jarocho, Oswaldo Bravo Alvarado, necesita nuevamente del apoyo de los veracruzanos, ante el abandono de las autoridades administrativas del Instituto Veracruzano del Deporte; en esta ocasión necesita juntar 45 mil para poder viajar a competir al Campeonato Mundial en Perú a realizarse en el mes de mayo.

En compañía de familiares y con el apoyo de amigos ha realizado «boteos» por todo el Centro Histórico de la ciudad; el reto es grande pues a pesar de que la competición es del 20 al 27 de mayo, el monto para poder participar se debe de cubrir antes del 17 de abril.

«Pues llevamos muy poco la verdad, ahorita estamos viendo las formas de conseguir dinero, ahorita empezamos con los boteos, a vender chocolates, y también familiares, amigos y demás gente también ha estado apoyando, dando su donativo transfiriendo (…) se está metiendo los papeles para ver si dan apoyo -del IVD-, pero nos empezamos a mover, porque de hecho para la competencia que me iba a clasificar para este Campeonato Mundial nos habían dicho que sí iba a haber transporte, y el mero día nos dijeron que ya no iba a haber transporte, entonces, no nos podemos fiar completamente», expresó.

Oswaldo de apenas hace 17 años y oriundo del fraccionamiento Nuevo Veracruz al poniente del municipio, a pesar de su corta edad tiene una larga trayectoria en el deporte de élite, pues en un inicio comenzó como judoca y, posteriormente, se dedicó a la halterofilia, donde ya ha tenido varios triunfos; el último, ganando el primer lugar del Campeonato Nacional en Guanajuato, evento que le dio la clasificación al Mundial de la especialidad en la ciudad de Lima en el Perú.

«También he sido campeón nacional de Juegos CONADE, he clasificado Panamericanos, al cual tampoco pude ir porque no hubo apoyos, y a otro Mundial en Arabia Saudita donde no hubo apoyo, pero también me he estado clasificando ahí, he ganado nacionales para clasificarme, he obtenido el premio a Mejor Levantador siendo sub 15», comentó.