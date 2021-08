Las metas incumplidas de Ana Guevara, así el medallero olímpico para México

Poco antes de partir rumbo a Tokio, la directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Guevara, prometió al primer mandatario10 medallas olímpicas , mientras que el Comité Olímpico Mexicano buscaba seis, al final se quedaron solamente con cuatro preseas de bronce.

Por lo anterior la titular de la Conade en estos días ha recibido criticas por su desempeño en estos juegos olímpicos Tokio 2020, sumando a los señalamientos que ha tenido por su trabajo en este organismo deportivo.

«No competí yo y no puedo garantizar los metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que (de haber sido medallas) no solamente hubiéramos llegado a las 10, pero el pronóstico no tiene palabra”, dijo Guevara ante cuestionamientos.

Foto: La meta de la titular de la Conade eran diez medallas olímpicas.

El desempeño de la delegación mexicana logró medallas de bronce en: futbol varonil , tiro con arco mixto , halterofilia y clavados sincronizados femenil (10 metros).

Sin embargo el número de cuartos lugares logrados fueron siete en total, lo que da muestra del avance que tiene la preparación del deporte mexicano para pruebas olímpicas.

Alexa Moreno en salto de caballo; Kevin Berlín y Diego Balleza en la prueba de clavados sincronizados a 10 metros; Yahel Castillo y Juan Celaya en sincronizados de 3 metros; Dolores Hernández y Carolina Mendoza en clavado sincronizado a 3 metros; Softbol ; en tiro Jorge Orozco; Gaby Agúndez en plataforma de 10 metros, de estos siete casos, cuatro son por clavados.

Foto: Selección Mexicana de Futbol, medalla de bronce.

La exvelocista, Ana Guevara, quien fuera Senadora de la República y hoy directora de la Conade ha sido señalada de desvíos de recursos y de la descapitalización de las becas para deportistas de alto rendimiento, montos que suman según Life and Style, unos 100 millones de pesos.

Frida Martínez, parte de la agencia de representación de la gimnasta Alexa Moreno, dio a conocer la real problemática de los atletas de alto rendimiento y la falta de apoyos para estos, todo en función de las decisiones tomadas por la medallista de plata en Atenas 2004.

“Ella se compró con su premio nacional del deporte sus aparatos para poder entrenar a falta de tener los adecuados en México (Urge infraestructura para el alto rendimiento)”, publicó en un primer tuit.

En otro añadió: “Se la rifó con todo y que trae una MEGA lesión en el hombro y así entrenó y se la partió por meses para llegar hasta aquí, ahora irremediablemente tendrá que hacer una visita al quirófano”.

Ana Guevara el pasado 24 de junio de 2021, envió un oficio a Rosa Elena Torres Dávila, directora Jurídico Fiduciaria del Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) para pedir la extinción del Fondo para Deportistas de Alto Rendimiento (Fodepar), reportó la revista Forbes, que tuvo acceso al oficio.

Información Life and Style/Radio Fórmula.