Las playas bioluminiscentes que tendrás que conocer en México

México. – Cuando encontramos a alguien con quien compartir parte de nuestro tiempo, que nos haga sentir amados y felices, percibimos que quizás hemos encontrado la pareja ideal para nosotros, puesto que cumple con la mayoría de nuestros requisitos. Un día se molesta tanto por algo insignificante, nos grita, se disculpa y lo dejamos pasar, pues pensamos que tal vez no fue su intención.

Además, es una persona maravillosa que al cabo de unas horas o el día siguiente nos invita a salir o nos regala cosas porque se siente mal después de lo sucedido. Entonces pasa el tiempo y la situación se presenta de nuevo, pero ahora no sólo alza la voz, sino que nos humilla y ridiculiza con palabras hirientes…. y entonces la historia se repite: lamenta haberlo hecho y nos promete que no volverá a suceder. Sin embargo, sabemos que mentira.

Lo anterior se repite sucesivamente, nos olvidamos de nosotros y creemos que no pasa nada malo porque es posible que tenga razón de todo lo que nos acusa o dice ¿no?. Grave error, hoy ha logrado bajar nuestra autoestima tanto que tiene el control.

Foto: Psicoactiva

El abuso emocional o psicológico se refiere a la manera de lastimar a una persona sin golpes: hacerla sentir culpable, insegura y que es merecedora de todo lo que se le ha dicho. Este tipo de abuso llega a ser más perjudicial que el físico, pues resulta difícil de identificar o de asumir. Se caracteriza por sucesos de agresiones verbales: ofensas, amenazas, intimidación, control, críticas constantes y manipulación.

El abusador en su infancia se vio afectado por algún otro tipo de abuso o carencia de afecto que le causó inseguridades que nunca trató. Es por eso que cuando crece se siente enojado, herido o temeroso. Descargan estas emociones en otra persona para sentirse de alguna manera mejor al dominarla y hacerle daño.

Según las estadísticas, 95 de cada 100 víctimas de abuso doméstico han experimentado un control coercitivo. Pero, ¿por qué es tan difícil de aceptar este tipo de maltrato? Regularmente la víctima no acepta que es maltratada y se niega a enfrentar tanto la situación como a su abusador, y si eso se permite con el paso del tiempo genera traumas que serán difíciles de superar, por eso, es importante identificar cuando somos víctimas del abuso psicológico en nuestra relación antes de que nos ocurra algo más grave.

Foto: Hacer Familia

Dice cosas que te asustan o disgustan

Esas palabras hacen que a la víctima se atemorice todos los días porque debe medir lo que dirá a cada minuto para mantener feliz a su pareja, aunque notará que sus esfuerzos son en vano. A pesar de tratar que todo esté bien entre ambos, él descargará aún violencia. Es tanta la presión y preocupación de no querer que vuelva a suceder lo mismo, que el cuerpo comienza a enfermarse.

Se presentan náuseas, ansiedad constante, mareos y depresión por no poder escapar de esa situación. Cabe señalar que el abusador hará de todo para hacerla inferior y derribarla emocionalmente, ya que señalará de manera regular «defectos, errores y deficiencias».

Te hace escenas de celos excesivos

Los abusadores quieren que su pareja sea sólo para ellos. Los celos no son malos si no son excesivos, pero cuando lo son resultan enfermizos. Cada vez que se sienten amenazados por ideas falsas o verdaderas de una posible infidelidad, reaccionarán de manera agresiva. Amenazan a su pareja para que no vuelvan a ver o hablar con otra persona, de tal modo que controlan obsesivamente cada paso que dan.

Hacen preguntas todo el tiempo, como: ¿dónde estás?, ¿con quién?, ¿a dónde vas?, ¿de quién es este número?, entre otras. Como resultado las víctimas sienten que están encarceladas hasta en su casa, pues no pueden tomar sus propias decisiones. No obstante, al cabo de unos días se disculpan y muestran un arrepentimiento, aunque esto se repita.

Toma decisiones por ti

Esto afecta mucho las relaciones personales y familiares de la víctima, ya que no se molestará en incluir lo que verdaderamente quiere su pareja ante distintas situaciones. Es decir, si la invitan a reuniones seguro dirá que no puede ir porque su pareja le ha dicho que no. Dejará de ver o hablarle a la persona que más quiera por el poder que tiene sobre ella.

Por otro lado, ir de compras se volverá complicado, ya que decidirá qué cosas se deben de comprar y cuáles no, así sea la ropa de cada quien. Piensa que la otra persona es como un pequeño que no es lo suficientemente inteligente y competente para administrar sus cosas.

Te hace sentir mal con burlas

Las burlas son agradables cuando se hacen mutuamente en manera de juego. Ambos están conscientes de que nada es personal y sólo es para que se diviertan. Por el contrario, las burlas pesadas humillan e intimidan al otro. Casi siempre suelen ser por el aspecto físico, como el peso, la altura, si es simpático o no, pero también la hace inferior al criticar sus habilidades, comportamiento y su manera de vestir.

Son hirientes y a largo plazo baja la autoestima de la otra persona con esta acción, ya que piensa que debe hacer sentir a los demás inseguros. Recurre al sarcasmo, el cual es un comportamiento pasivo-agresivo, aunque de igual forma degrada al otro. Si se permite esto llegará el día que no sólo insultará indirectamente, sino que lo hará con toda la intención.

Para el abusador su pareja es un sirviente que debe de atenderlo como él lo desea, es decir, acatar órdenes. Utiliza frases como «prepárame la cena ahora», «plánchame mi ropa», «no irás al tal lado», «dame tu celular y tu contraseña». Éstas son sólo un ejemplo de lo que utilizará para manejar a su modo la vida de la otra persona. Si sucede lo contrario, se enojará mucho porque no se cumple lo que él dice: exige obediencia a sus caprichos y manipula hasta conseguirlo.

No tolera que se rían de su persona

Es incapaz de ser autocrítico porque es muy narcisista para aceptar que tiene errores o defectos. Actuará de manera agresiva, pues lo tomará como una falta de respeto. Sus ideas u opiniones son únicamente la verdad. Los ataques a veces son en contra del aspecto físico y la capacidad. Por consiguiente, la víctima comenzará a sentirse fea y torpe.

Te ridiculiza frente a los demás

Hace una gran escena sobre algún error pequeño que cometió su pareja. Por ejemplo, si ella tira el vaso de café accidentalmente, el abusador se asegurará de dejarles en claro a los demás que es torpe y que lo hace de manera frecuente. Busca criticar, bromear y alardear de ello para hacerla sentir mal e inferior.

Te culpabiliza para salirse con la suya

Las personas tóxicas nos dirán cualquier cosa para ponernos en contra de nosotros mismos. Nos harán creer que tenemos la culpa de sus acciones de una manera engañosa. Dirá cosas como «no supiste tomar decisiones buenas», «tú me haces enojar muy rápido», «no te esfuerzas lo suficiente», «tuve que tomar el control de la relación porque tú no puedes». ¿Suena familiar?

Te dice que tus sentimientos y actos son irracionales

Muchas personas se mortifican por ser emocionalmente sensibles y encariñarse de manera fácil con los demás, pero no tiene nada de malo ser así. Al contrario, el abusador no sabe demostrar sentimientos y no puede relacionarse establemente con las personas, por lo que entonces ridiculiza a su víctima, pues no quiere que sus sentimientos tengan algún valor que lo haga sentirse inferior.

Si sucede en nuestra relación alguna de estas cosas, es momento de pensar en poner un límite y terminar con esa persona a la que seguro no le interesa amarte.

Con información de Cultura Colectiva

