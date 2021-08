Las zonas rurales del país son las más interesadas en la Consulta Nacional: Promotores

México. – El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, recurrió a la prueba del Covid-19, luego de presentar molestias en la garganta, dando positivo a la prueba.

De igual manera Marko Cortés señaló que se encuentra bien, aislado y bajo supervisión médica y se mantiene al tanto de sus actividades desde su casa, como marca el protocolo.

«Amigas y amigos, ayer por la tarde comencé a sentir algunas molestias en la garganta, me realicé la prueba de PCR y el resultado esta vez fue positivo. Me encuentro aislado, me siento bien, bajo supervisión médica y realizando mis actividades desde casa».