Le hacen una cirugía de emergencia a Alejandra Guzmán

México.- Luis Miguel La Serie ha mantenido la incógnita sobre el paradero de Marcela Basteri y aunque ha dado indicios de que estaría muerta, asesinada por Luis Rey, nada se ha dicho claramente. Sin embargo, en la vida real, el actor Andrés García, quien fue muy amigo de Luisito Rey, reiteró una vez más que Marcela está muerta y que incluso, el padre del cantante le pidió que lo ayudara a deshacerse de ella, pero él se negó y hasta le avisó a Luis Miguel lo que su papá intentaba hacer.

“Luisito ya le había dicho a Durazo (el ex jefe policiaco) que quería ir a España y matar a Marcela. Durazo me dice ‘oye hermano, abusado, anda mal porque me pidió que lo ayudara a matar a Marcela’. Entonces yo ya iba preparado y cuando Luisito me dice ‘necesito eliminar a Marcela’, le digo ‘estás mal, estás muy mal’”.

«Llamé a Micky y Andrecito. Le dije ‘mira Micky, tú ya eres mayor de edad, tu papá no te ha querido devolver tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá, así es que cuida tu mamá porque este cabrón ya se lo pidió a Durazo, me lo pidió a mí, a lo mejor va a encontrar a alguien que lo ayude’”, reveló en entrevistas a TV Azteca.

Marcela Basteri habría perdido la vida en 1986 en Las Matas del municipio de Las Rozas en Madrid, España, lugar donde según la serie, habían tenido una discusión ella y Luis Rey, quien falleció después, el 9 de diciembre de 1992 en Barcelona por una neumonía.

“Finalmente la desapareció y eso ya lo dijo la cuñada de Luisito en una entrevista en España claramente, que la ahorcó en una alberca”, comentó García, quien fue en una ocasión a esa casa de Las Matas y Luis Rey se comportó de una manera extraña.

