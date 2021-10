“Legal, pero inmoral”, dijo AMLO sobre fotos de Lozoya en un restaurante de lujo

Foto: Captura de pantalla, Twitter/ @RicardoAnayaC

México.- Este lunes, el panista Ricardo Anaya llamó a rechazar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El panista señaló que López Obrador quiere que la CFE, sea un “monopolio del gobierno”, contraria a la competencia que requiere el país. “Nosotros queremos que haya competencia”, señaló.

“Si el gobierno no se deja ayudar, no hay electricidad suficiente (…) Si no hay electricidad no puede haber plantas, negocios, no hay chamba para los jóvenes”, señaló el panista.