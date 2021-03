Legislador local Domínguez Vázquez apoya iniciativas que dejen un beneficio al pueblo de Papantla

Up Next

Domínguez Vázquez en otro tema dijo que es importante seguir promoviendo la cultura Tutunakú y en próximas fechas se habrá de realizar un evento en la comunidad de Cuyuxquihui, en honor al caudillo y héroe de la Independencia Serafín Olarte, “es importante no olvidar la historia de este guerrero totonaca y hay que hacerle un merecido homenaje, somos una Cultura Totonaca viva y debemos fortalecerla” finalizó.

El legislador local Domínguez Vázquez señaló que los taxistas que por alguna razón se les haya olvidado verificar, tiene un plazo de hasta seis meses de la última verificación realizada, la idea es que no sea motivo de suspensión de la concesión al no cumplir con este requisito, se trata de apoyar en la economía de los taxistas ante esta crisis provocada por la pandemia por Covid-19.

