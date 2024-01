Lenia Batres es la Ministra del ‘dedazo’ acusa Xóchitl Gálvez

Veracruz, Ver.- La pre candidata de la coalición «Fuerza y Corazón por México», Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó que la nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, de ser la Ministra del «dedazo».

Cabe mencionar que, esta es la primera ocasión que el Poder Ejecutivo designa de manera directa a una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), toda vez que las dos primeras ternas presentadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, fueron rechazadas por el pleno del Senado de la República.

«Primero, no es la Ministra del pueblo, es la ministra del ‘dedazo’, porque el Presidente la impuso, no la botaron los Senadores que son los representantes del pueblo, más bien, es la Ministra del ‘dedazo’ (…) que respete la Constitución, nada más, no hay nada más que hacer», asestó.