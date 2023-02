Leobardo Gómez González cumple con la Legislatura del Estado

Tihuatlán, Ver.– El presente lunes con un show musical y la degustación de una comida, el alcalde Leobardo Gómez González, tuvo un acercamiento con los 84 agentes y sub agentes municipales con quienes convivió, a su vez, de acuerdo a las disposiciones del Congreso del Estado, efectuó el pago a dichas autoridades auxiliares.

Esta actividad tuvo lugar en las instalaciones del auditorio municipal, Benito Juárez García, alrededor de las 14:00 horas, como parte del seguimiento estipulado por la LXVI Legislatura, por lo que se efectuó el pago correspondiente al mes de diciembre.

Ante ello, en su mensaje el alcalde Leobardo Gómez manifestó ante todas las autoridades reunidas, su más sincera gratitud por el recibimiento en cada localidad, en las distintas acciones de supervisión de obra, así como de la entrega de los proyectos de beneficio para la población.

“Agradezco la presencia de todos ustedes por estar aquí, de acuerdo al compromiso que tenía de estar con ustedes y lo hago con mucho gusto, situación que se había venido planeando reunirnos desde tiempo atrás. Me da gusto porque ustedes son la parte fundamental, la gente clave de cada comunidad, porque cada uno de ustedes la representa, ustedes han sido atentos conmigo y los ediles que me acompañan cuando llego a su localidad, ahora me toca a mí corresponder de esa misma manera, muchas gracias a todos”, expuso el edil.