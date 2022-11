Leona escapa y atemoriza en fraccionamiento de Alvarado (VIDEO)

Alvarado, Ver.– Vecinos del fraccionamiento Lomas Residencial, ubicado en la Riviera Veracruzana perteneciente al municipio de Alvarado, alertaron este viernes sobre una leona que deambulaba por las calles.

El presidente de la asociación Earth Mission, Sergio Armando González informó a los medios de comunicación que el animal fue visto muy temprano en dicha unidad habitacional y temerosos de sufrir algún ataque, los vecinos reportaron a las autoridades.

Detalló que este hecho ya fue denunciado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y se está a la espera de que acudan al lugar, mientras que la leona «Nala» ya fue capturada por su dueña.

El animal fue captado por las cámaras de videovigilancia de varias residencias, mismos que fueron subidos a redes sociales.

Se trata de una leona joven que de acuerdo a los videos corre por las calles y luego está acostada jugando.

Al respecto, Earth Mission destacó el riesgo que significa que un león esté suelto en las calles de un fraccionamiento.

“La propietaria ya salió, ya dijo que la leona incluso vive mejor que nosotros y quizá si es cierto, aquí lo grave es, el desconocimiento que hay, las personas creen que los animales de vida silvestre son domésticos pero no lo son, la gente tiene estos animales y no están cubriendo las necesidades básicas del animal, como es aprender a cazar, afilar las uñas, los dientes, morder y entonces todo es amor y es beso, pero ese animal va a crecer y sus necesidades cada vez van a hacer más grandes y nunca se va a comparar, tu no puedes dar eso en una casa” .