¡Leyenda! Cristiano Ronaldo, primer futbolista que marca gol en cinco Mundiales

Qatar.- Cristiano Ronaldo hizo historia ante Ghana tras abrir el marcador desde el punto de penalti, y es que CR7 se convirtió en el primer jugador en marcar en 5 Mundiales distintos. Se las prometía felices mientras que celebraba, pero Ghana no se dio por vencida, y consiguió empatar por medio de Ayew poco después gracias a la astucia de Kudus para aprovechar un error de cálculo Danilo Pereira.

Portugal sacó músculo con su ataque y Joao Félix y Rafael Leao transformaron dos geniales asistencias de Bruno Fernandes en goles. Bukari le puso pimienta al final con un gol que sucedió al triple cambio de Fernando Santos retirando a Cristiano y a Joao Félix.

Foto: RTVE

De no ser por el colegiado estadounidense Ismail Elfath, quizá Portugal no hubiera sufrido tanto, y es que anuló un gol a Cristiano por falta previa en un forcejeo leve y no revisó en el VAR un penalti sobre Joao Félix, que llegó antes que el defensa a un balón y se llevó una fuerte patada. Pareció compensarlo con el penalti que supuso el gol histórico de Ronaldo, que tampoco revisó a pesar de que fue un levísimo contacto, por lo que su actuación fue de todo menos buena.

Con información de Goal