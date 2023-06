Liberan a jueza detenida en Xalapa; seguirá proceso en libertad

Xalapa, Ver.- Vecinos de la colonia Benito Juárez bloquearon la calle Venustiano Carranza a la altura de la también conocida como Briones, en protesta al supuesto aumento de las tarifas de agua potable.

Los inconformes, en su mayoría integrantes de la organización Vendedores Independientes del Estado de Veracruz (VIVE) acusaron que a pesar de la falta del líquido hasta por una semana durante la actual temporada de estiaje, los costos en los recibos han aumentado al doble.

«Estamos cansados por los altos consumos de agua. Desafortunadamente no tenemos agua y llegan los recibos muy caros, según dicen que es aire. Ya no son cuentas de 100 o 200, son cuentas impagables. Llega un mes de 500 y al próximo llega de mil 200, mandan a hacer inspección, vamos a las instalaciones de CMAS y la licenciada Jessica Cid no nos hace caso cuando ella es la responsable» dijo Pilar del Moral López.