Libros cortos perfectos para leer mientras viajas. ¡Te van a encantar!

CDMX. La noche anterior al casamiento ocurrido el 29 de julio, el príncipe Carlos del Reino Unido se acercó a quien sería su flamante esposa Diana Frances Spencer para hablarle y hacerle la más devastadora confesión que podría hacerle un hombre a una mujer con quien contraería enlace en pocas horas.

Carlos, con dificultad para mirarla a los ojos, lanzó la filosa confesión: “No te amo”. La joven, quien por entonces tenía 20 años, quedó “devastada”. Esas palabras desalmadas pero contundentes dejaron vacía a la joven de Sandringham quien no podía imaginar una vida de princesa tan infeliz.

La revelación fue hecha por Penny Thornton en el nuevo documental de ITV. Se trata de la astróloga que Lady Di solía consultar para poder atravesar sus penurias e intentar conocer algo sobre su futuro, tan sombrío.

“Una de las cosas más impactantes que Diana me dijo fue que la noche antes de la boda Charles le dijo que no la amaba. Creo que Charles no quería ir a la boda con una premisa falsa. Quería arreglar las cosas con ella y fue devastador para Diana», reveló Thornton y añadió: «Ella no quería seguir adelante con el casamiento en ese momento y pensó en no asistir a la boda”.