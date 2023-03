Liconsa y Bienestar cumplen en comunidades de Tihuatlán

Tihuatlán, Ver.- El director de ecología y medio ambiente, Mario Abram Salas Aquino, dio a conocer que a la fecha se continúa trabajando en las acciones de reforzamiento en niños y niñas a fin de generar conciencia sobre el cuidado de los bosques y el agua.

“Cuando bebemos un vaso de agua, escribimos en un cuaderno, tomamos medicamentos para la fiebre o construimos una casa, no siempre relacionamos estas acciones con los bosques, ¿quién no conoce un árbol?, ¿quién no ha buscado la fresca sombra de estos seres de tronco y follaje cuando el sol cae a plomo?, estas y más preguntas son las que surgen en lo referente a la naturaleza”, aseguro.