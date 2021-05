Lilly Téllez acusa ‘narcopacto’ en candidatura de la hija de Salgado Macedonio

Guerrero.– El partido Morena definió que la candidata para la gubernatura del estado de Guerrero es la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado.

De acuerdo con Morena, se levantó una encuesta telefónica entre el 29 y 30 de abril para determinar a una nueva candidata, en donde se incluyó a Evelyn Salgado, Nestora Salgado y María de la Luz Núñez.

Según los resultados que presentó esta tarde la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Evelyn Salgado quedó muy por encima de Nestora Salgado; 8-2, respectivamente.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morema, señaló que la hija de «El Toro» es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero.

Ella es la hija de Félix Salgado Macedonio

«Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo», escribió la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, quien finalizó su publicación en Facebook con un «¡Hay toro!»