Limpia publica en Tuxpan durante los días de vacunación

Tuxpan, Ver. – El grito desesperado de los comerciantes del Puerto de Tuxpan, sigue sin ser escuchado al no llegar ningún tipo de apoyo para los medianos empresarios, porque propietarios de tiendas de ropa, zapatos, refaccionarias y artículos diversos han bajado de manera definitiva sus cortinas, la crisis económica los ahogo en su sin fin de deudas imposibles de pagar, por lo que aun que no fue la mejor opción, al menos ya no contraerán más deudas.

Aunado a las bajas ventas y la falta de apoyo, los gastos mensuales como la renta, el pago de nómina y servicios básicos como el agua y la luz, es lo que orillo a los empresarios a tomar esta decisión, aun y cuando no se ha cuantificado el daño que ha dejado esta pandemia, a su paso por el municipio, este ya supera los cientos de millones de pesos, por lo que se tardara años en recuperarse de esta crisis que está hundiendo más al país entero, de alguna u otra manera todos están siendo afectados, pues no hubo un plan emergente para mitigar los daños que traería consigo la suspensión de todas las actividades.

Tiendas de ropa (deportiva y casual), cafeterías, zapaterías, farmacias y hasta escuelas particulares, han tenido la necesidad de desalojar los inmuebles, que rentaban, para poder comercializar sus productos, por lo que es notorio ver por toda la ciudad lo letreros de “se renta”, y debido a la situación que atraviesa el municipio se ve imposible, que de aquí a termine el 2021, algunos de estos locales vuelvan a ser rentado.

