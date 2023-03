Lindsay Lohan, la última celebridad en ser imputada y multada por promocionar criptoactivos

México.- Durante una entrevista que Paulina Rubio le otorgó a Pati Chapoy para el programa “Ventaneando”, a propósito de la salida de su reciente sencillo “No es mi culpa”, confesó que le gustaría hacer una gira de conciertos con Thalía, luego de la que hizo recientemente por Estados Unidos con Alejandra Guzmán, justo en los días en los que murió su madre Susana Dosamantes.

Resaltó que el 3 de junio se presentará en el festival “Love & Pride” en la Ciudad de México en el Parque Bicentenario y después de esto planea hacer una gira de éxitos, buscando hacer un dueto con una intérprete femenina, en específico con Thalía, pues puso como ejemplo que Karol G y Shakira ya colaboraron juntas con “TQG”.

Foto: La Sirena

“Armemos la gira. Ya lo dijo Shakira (en una entrevista), que hay un infierno reservado para las mujeres que no se apoyan entre sí. Tenemos que quitarnos la competencia más vivida del pop que somos Thalía y yo”. Recuerda que la última vez que habló con ella fue hace dos o tres años, “la respeto mucho, ella vive en Nueva York, tenemos amigas en común que van nivelando el agua a los camotes (risas)”.

Destaca además que no es que Thalía no quiera hacerlo, sino que no la dejan. “El lujo que le daríamos al público, las dos mexicanas más pop tenemos que reunirnos”. Señala que es un buen momento ahora mismo para hacer la gira, que en 10 años.

Foto: Laftan

“Ya estamos grandes, yo creo que podemos hacer algo mítico, hay que dejar el ego, hay que hacer equipo, todas las mujeres somos un mismo equipo, yo no creo que ella sea la que no quiere, no la dejan”. Finalizó al decir que esta rivalidad que surgió entre ambas es porque la mayor competencia ha sido el público.

Con información de Informador