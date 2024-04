Lionel Messi, fuera de la convocatoria para el partido entre el Inter Miami y el Monterrey

Veracruz, Ver.- El pasado fin de semana se llevó a cabo con rotundo éxito el evento Miss y Mr Playa 2024, en el litoral veracruzano; competición avalada por la Asociación de Físico Constructivismo del Estado de Veracruz (AFFEV).

La playa Martí del municipio de Veracruz fue la sede del evento que recibió competidores todo el estado, además, de Representantes de Puebla Tlaxcala y Chiapas.

La competición tuvo una bolsa de 15 mil pesos a repartir; siendo el ganador absoluto acreedor a 6 mil pesos y un trofeo especial.

En la categoría Novato, el ganador fue Iván Navarrete, del gimnasio On Fit de Veracruz; en la categoría Juvenil Varonil 23 años, el ganador fue Eduardo Mendoza del gimnasio Team 333 Training de Veracruz; en la categoría Novatos, el ganador fue Ángel Hernández, del gimnasio Force Gym de Xalapa; en la categoría Veteranos, el ganador fue Pablo Aguilar, del gimnasio Mr Rangel de Veracruz; y en la categoría Mens Physuque Novatos, el ganador fue Juan Robles, del gimnasio Olimpo Gym de Paso del Macho.

En la categoría Bikini Wellness, la ganadora fue Karen Rivera, del gimnasio Invictus Gym de Veracruz; en la categoría Clasificado 70 kg, el ganador fue Arturo Viveros, de gimnasio particular en Veracruz; en la categoría Clasificado 75 kg, el ganador fue Octavio Arenas, de gimnasio particular en Veracruz; en la categoría Clasificados 80 kg, el ganador fue Eusebio Deloya, de gimnasio Perfect Body en Agua Dulce; en la categoría Clasificados más de 80 kg, el ganador fue Abraham Villaseñor, de Team 333 Training de Veracruz.

En la categoría Culturismo Clásico, el ganador fue Luis Viveros, de gimnasio particular en Veracruz; en la categoría Classic Physyque, el ganador fue Óscar Arenas, de gimnasio particular en Veracruz; en la categoría Mens Physique Clasificados, el ganador fue Luis Viveros de gimnasio particular en Veracruz; en la categoría Bikini Novatas, la ganadora fue Arlette Ortega, del gimnasio Fit Center de Veracruz; y en la categoría Bikini Clasificadas, la ganadora fue Lucero Hernández, del gimnasio Mr Rangel de Veracruz.

El campeón absoluto fue, Abraham Rosendo Villaseñor de Team 333 Training de Veracruz; los organizadores del evento agradecieron las facilidades para realizar las actividades por parte de la dirección de Fomento Deportivo del Ayuntamiento de Veracruz.

Foto: Alejandro Ávila Foto: Alejandro Ávila Foto: Alejandro Ávila Foto: Alejandro Ávila Foto: Alejandro Ávila

Por Alejandro Ávila