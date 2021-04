Lis Vega volvió a dejar con la boca abierta a sus fans y seguidores en Instagram al publicar una fotografía en la que presume sus curvas

México.- Lo prometido es deuda, Roberto Tapia realizó una transmisión en vivo con Rafael Amaya este jueves 1 de abril, en la que por primera vez se puede escuchar al actor hablar sobre su salud y los proyectos que tiene en puerta.

Ahí, Rafael aprovechó para disculparse con su público por haberlos abandonado por tanto tiempo y les agradeció por siempre estar pendientes, “aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos y con mis fans sobre todo, que no han perdido la fe y una disculpa por no haber estado en todo este tiempo al pendiente de ustedes”, comentó.

Foto: Web

El actor de 44 años también se dijo feliz de aparecer nuevamente y convivir con sus fans y así habló de su posible reaparición en la serie ‘El Señor de los Cielos’, de la que te contamos en nuestro Martes de TV Notas, edición 1259 que se encontraba en pláticas con los ejecutivos de Telemundo para regresar al exitoso proyecto, “Me da mucho gusto conectarme otra vez con la gente… estamos todavía viendo esos temas, lo más importante ahorita es estar bien, física y mentalmente y sacar adelante la ‘Gira de los Compadres’. Estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver lo que pasa”, explicó.

Rafael Amaya también habló de su salud y contó cómo ha sido el duro proceso de rehabilitación, “estamos sentimentales pero aquí andamos… He tocado fondo, más pa’ abajo no se pudo. La verdad yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo, siento el calor del Sol… me siento diferente ahora que estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento”, dijo.

