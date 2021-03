Lista de 100 películas que deben ver las mujeres

México.- Valiente y franca Melenie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, hizo una difícil confesión a través de su cuenta de Instagram, tomando por sorpresa no sólo a sus 176 mil seguidores sino también a su padre, al revelar que hace cinco años sufrió abuso por parte de algún familiar.

Foto: e-Consulta

“Quiero que sepan que ya lo publiqué y que sé que va a arder Troya, pero no me importa. No les voy a decir que fue fácil, fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle”, explicó la joven de 22 años, en una de sus historias de Instagram.

La también modelo quiso externar su apoyo a las chicas que hayan pasado por lo mismo, asegurando que a pesar de no conocerlas, ella las escuchaba pero sobre todo les creía y que si hacía esto era para que más mujeres y niñas contaran su historia, sin el miedo de que nadie les va a creer.

Foto: Posta

Melenie también hizo una publicación en la misma red social, fechando el suceso el 12 de noviembre de 2016, donde cuenta que esa noche ella, y posiblemente sus dos hermanos menores, quedaron bajo el cuidado de un familiar, porque sus padres (Alicia Villarreal y Cruz Martínez) estaban fuera de la ciudad.

“Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tu nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme”, describió Carmona.

Foto: Instagram

Relató que estuvo dos horas encerrada en el baño antes de decidir salir a confrontarlo, pero cuando al fin lo hizo esta persona ya no estaba. Este hecho la hizo sentir sola y culpable por mucho tiempo, pero lo peor es que tenía que seguir viendo a su victimario en la reuniones familiares, porque su abuela (no aclara si se trata de Martha Esparza, mamá de Alicia Villarreal) aún no sabía lo sucedido.

“Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada que a todas les pasa, que qué vergüenza que todos se enteraran lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia, que mi abuela no se entere y que probablemente me lo imaginé”, siguió contando Melenie.

Luego manifestó su decepción porque su agresor era para ella como un hermano mayor, ya que se habían criado prácticamente juntos y que jamás se imaginó que la vería de otra forma, pero más por que su familia siguió tratándolo como si no hubiera hecho nada. También aseguró haber aprendido que nadie más la cuidaría más que ella misma.

Foto: Milenio

“Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma no hayas acudido a mí, entiendo por que no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola me tienes a mí y que esto no se queda así”, escribió Arturo Carmona como respuesta a su hija.

Melenie agradeció el apoyo de su padre y aclaró que tanto Alicia Villarreal como Cruz Martínez siempre estuvieron ahí para ella.

Con información de El Universal

