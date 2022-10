Lista la flor de cempasúchil en campos de la zona centro del estado

Por: Héctor Juanz

Coacoatzintla, Ver.- Habitantes de Coacoatzintla ya están listos para vender la flor de cempasúchil a los municipios cercanos de l zona centro del estado.

En la localidad de Xaltepec hay familias que se dedican a cultivar la flor de 20 pétalos o cempohualxóchitl como la llamaban los antiguos mexicanos que da su nombre actual, cempasúchil.

Su producción es todo un ritual que comienza al finalizar la temporada de lluvias para que esté en su plenitud a finales de octubre y lista para adornar y guiar con su aroma a quienes ya partieron, a los altares dedicados a quienes ya partieron, por eso también se le llama “flor de muerto”.

“Empezamos a sembrar plata poquita, unos metros nada más. No la sembramos a su tiempo, ahora sí, estaba muy grande y cuando nosotros quisimos cosecharla ya se había pasado. El tiempo de sembrarla es en la primera luna llena de julio, para que se vaya bien, como ahorita que la ven hacia arriba, que ya está abriendo más, está sembrada el 13 de julio”, señaló Eladia Gutiérrez Rodríguez, productora de flor de Cempasúchil.

La semilla de la flor más recia se seca y se guarda para sembrarla en dicha temporada. requiere de un riego y un trasplante especial.

Cuando el amarillo brota entre el verdor del campo está lista para cortarse y venderse en los municipios cercanos como Las Vigas, Xalapa y Coatepec o hasta Misantla y Martínez de la Torre, a finales de octubre.

“Se comercializa a las personas que tienen sus florerías. Ya ahorita nos están pidiendo flor para el 24 o el 25. Ahorita nos pidieron para el 26, no sé si quieran otros y vengan antes. Comenzamos a cortar conforme la vaya a pedir, no la podemos cortar antes porque si no se marchita. El precio hay que subirla un poquito porque ya ve que los productos ya están muy caros y tiene su abono, tiene su foliada, tiene para que la planta se vaya bonita y crezca porque si no, queda así de chiquita”, mencionó Gutiérrez Rodríguez.

El gusto por celebrar el Día de Muertos es lo que motiva a los habitantes de Coacoatzintla y Naolinco a sembrar la flor de Cempasúchil que espera paciente bajo el sol y la luna para aromatizar y colorear esta temporada.