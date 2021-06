Lista la segunda campaña de esterilización de perros y gatos

Tuxpan, Ver. – El fenómeno que se vivió en el 2020, por motivo de la pandemia, se está presentando nuevamente, lo ciudadanos han comenzado a realizar sus compras de pánico, esta vez no es porque la cerveza se vaya a escasear como sucedió durante la pandemia, ahora es por la entrada en vigor de la ley seca, fenómeno que ocurre cada cuatro años, antes y durante la jornada electoral, que este año se llevará a cabo el próximo 06 de junio.

A decir de los consumidores, esta disposición de ley debería de ser erradicada, pues la gente no deja de tomar, al contrario, al saber que no va a ver venta de alcohol compra las bebidas embriagantes de manera anticipada, “Si con la pandemia la gente no dejó de tomar, menos lo harán por las elecciones” comentaron algunos de los consumidores.

Foto: Noreste

Por su parte integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), señalan que esta ley provoca una baja en las ventas y más en los establecimientos cuya especialidad son los cortes de carnes o pescados y mariscos, pues el comensal acompaña su platillo con alguna cerveza, y al estar prohibida la venta de las mismas prefiere comer en su casa.

Por su parte la dirección de comercio mencionó que habrá “mano dura” para los establecimientos que no respeten la Ley Seca, de no hacerlo la sanción será conforme a la ley misma que podría llegar a la clausura del establecimiento.

Por Martha Hernández

