Llama Diputado a actuar contra la sequía en Veracruz

Este domingo me tocó capacitarme en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en Boca del Río. Junto a un grupo muy importante de compañeras y compañeros de mucho valor para la 4T en Veracruz, le eché una repasada a la ideología en que se basa nuestro movimiento transformador.

Y estando ahí, me dio mucho gusto atestiguar que la 4T le apuesta al futuro, a la continuidad y a la formación permanente de sus cuadros, para no perder el rumbo, para no echar por la borda lo alcanzado.

Les cuento algo: el 2024 es un año bisiesto. Tendrá un día de más. Por eso, justo hoy faltan 365 días para que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

¿Se acuerdan de cuando la Derecha decía que se iba a reelegir y que iba a ser dictador de por vida? ¿Dónde habrá quedado esa mentira, como las muchísimas más que han inventado en estos cinco años?

Sobra decir que, a un año de entregar el mandato, el presidente Andrés Manuel ha cumplido su palabra por mucho. Lo prometido se cumplió y hasta se hizo de más.

En alguna etapa de su mandato, la duda razonable, por no decir la franca preocupación de muchas y muchos, era qué va a pasar cuando México cruce el umbral del 1 de octubre de 2024.

Con Andrés Manuel retirado de la vida pública… ¿se nos va a caer todo lo avanzado? ¿Tendremos una imperdonable restauración del viejo régimen? ¿Volverán los vicios que tanto trabajo nos costó extirpar?

El veracruzano Adolfo Ruiz Cortines es un buen ejemplo de un presidente honesto que no supo cómo asegurar la continuidad de su legado. Por eso, al dejar la Presidencia, muchas cosas malas pasaron en el país.

Cada vez tengo más claro que, en el caso de Andrés Manuel, esa preocupación está plenamente superada.

Además de la formación de cuadros en el Instituto, ahora tenemos una excelente Coordinadora Nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Claudia Sheinbaum.

Al gobierno de Andrés Manuel le queda un año. A la 4T le quedan muchos.

Pd.- Hoy se cumplen 55 años de la matanza de Tlatelolco. México nunca debe olvidar esa época de represión que no queremos que regrese a nuestro país jamás.

Pd 2.- Octubre es el Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. Por favor, que ninguna señora se quede sin sus exámenes preventivos. Esta enfermedad se puede curar si se detecta a tiempo. No queremos que el cáncer nos arrebate a ninguna mujer en nuestras vidas.

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política.