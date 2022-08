Llama Ramírez Zepeta a salir a las calles a apoyar iniciativas de AMLO

Xalapa, Ver.- El diputado Othón Hernández Candanedo advirtió que recurrirá a los tribunales si es expulsado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado.

Aseguró que sus derechos como militante están protegidos y que su periodo lo concluirá hasta el 4 de noviembre.

Hernández Candanedo negó su incorporación a otro partido político tras ser excluido por sus compañeros de bancada.

«Yo no tengo la invitación de nadie del Partido del Trabajo, yo estoy contento en Acción Nacional y no es un tema de que me quiera ir, he platicado con diferentes compañeros de los partidos políticos, me llevo con todos los dirigentes estatales, sobre todo, ir viendo como oposición, organizarnos para las elecciones de 2024», dijo.