Llegan a México un millón de vacunas anticovid de Sinovac

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el regreso a clases presenciales en todo el país será antes de que termine este ciclo escolar, por lo que se comenzará pronto a inmunizar a maestros y trabajadores del sector educativo.

Al encabezar la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa, el mandatario dijo que ya no se puede continuar con las clases a distancia a través de la televisión y el internet porque a pesar que han ayudado mucho «no es lo mejor, la escuela es el segundo hogar».

«Hacer valer el derecho a la educación, no podemos continuar con las clases a distancia, con televisión, con internet, han ayudado mucho pero no es lo mejor, la escuela es como el segundo hogar y ya los niños las niñas los estudiantes quieren encontrarse de nuevo, lo mismo los maestros. No vamos a esperar que termine el curso, el ciclo escolar con clases a distancia, antes de eso vamos a tener clases presenciales en Sinaloa y en todo el país», subrayó.