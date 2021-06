Llegan desayunos fríos para niños de Venustiano Carranza

Venustiano Carranza, Puebla.- El ex candidato del PES a la presidencia municipal Santiago Sisniega, amafiado con el regidor de Industria y Comercio, Oscar Austria, exige el pago de 30 mil pesos por la renta de un terreno donde se ubican 41 comerciantes de la cabecera municipal que temen ser desalojados, cuando en una reunión de campaña les dijo que no los afectaría si ganaba y los dejaría trabajar.

Ahora, cuando los votos no le favorecieron, pretende cobrar 30 mil pesos, que a decir de los comerciantes no podrían solventar, pues están siendo afectados por las bajas ventas con la Pandemia, por lo que el pasado miércoles buscaron el apoyo del regidor de Industria y Comercio, Oscar Austria, quién les dijo que en un par de días les daría una respuesta, pero para este viernes no lo encontraron en el Ayuntamiento y no les ha dado información.

De acuerdo con información de los locatarios, pagan normalmente 10 mil pesos mensual, sin embargo, ahora por motivos que desconocen los quieren obligar a pagar nueva cuota, afectando directamente a su economía familiar y a la de sus empleados.

Mencionaron que pagar 10 mil pesos aún es mucho para ellos ya que no cuentan con baños, y la galera ya está muy deteriorada, haciendo casi imposible que los clientes puedan realizar sus compras cuando llueve.

Explicaron que llevan ocho años rentando y que con el apoyo del Ayuntamiento pagan únicamente el 50% de la renta, y la energía eléctrica, sin embargo, el dueño Santiago Sisniega, quien participó en las elecciones pasadas como candidato a la presidencia municipal y perdió, ahora quiere cobrarles mucho más.

«No queremos que se convierta en un problema político, si no que respeten a los comerciantes y que el cobro de la renta sea justo ya que la renta es mucho y el terreno no está en buenas condiciones. Por eso buscamos el apoyo del Ayuntamiento para que dialogen con el particular y nos de una respuesta favorable, pero hasta ahora nadie nos ha dado tomado en cuenta», manifestaron.