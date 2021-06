Llegan Luis Manuel Salazar Díaz y militantes de Morena a Xalapa a pedir conteo total de elección municipal de Tantoyuca

Xalapa, Ver.- Hasta 24 pruebas al día para detectar VIH u otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) realiza actualmente la asociación AHF México en Xalapa.

Dicha cantidad había disminuido con el confinamiento provocado durante el año pasado con motivo de la pandemia por coronavirus, pero tras la vacunación y avances en el semáforo epidemiológico, personas de distintas edades acuden nuevamente a la calle Zamora, número 19, en el centro de esta capital a hacerse esta prueba de sangre gratuita de la cual se conocen los resultados en diez minutos.

«Cada vez hay más gente que se va apropiando del espacio y se está realizando su prueba. Cuando inició la contingencia muchos espacios estaban siendo controlados, mucha gente lo que hizo fue resguardarse y ahorita que ya regresamos al punto, ya más personas se están realizando la prueba», dijo Karina Santos Méndez, consejera y vinculadora de AHF México.

Acuden de todos los sectores sociales y distintas edades y en promedio, el 7 por ciento resultan positivos.

Foto: Héctor Juanz

«A veces hemos realizado en un mes más de 100 pruebas y hemos tenido resultados reactivos como alrededor de siete», precisó.

Los resultados pueden ser reactivos o no reactivos, cuando se trata de uno no reactivo significa que no se encontraron anticuerpos de VIH. Cuando estos son encontrados, se realiza una prueba más y se ofrece vinculación.

Antes de realizarse AHF brinda información y sobre todo la vinculación para el tratamiento a través de las instituciones de salud. El seguimiento depende de la seguridad social, de contar con ello acuden al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA (CAPASITS).

De acuerdo a Karina Santos, todas las vinculaciones que han hecho han tenido seguimiento y las personas han recibido su tratamiento.

Por Héctor Juanz