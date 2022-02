Llegan senadores a Veracruz a respaldar a Cuitlláhuac García

Xalapa, Ver.- Este lunes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que se aclararán cada una de las observaciones de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020 que hizo la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno de Veracruz y que ascienden a 157.3 millones de pesos.

«No tenemos ningún problema, no hay corrupción, que es algo de lo que nosotros hemos venido luchando y que no suceda así » expuso en rueda de prensa.

Foto: El gobernador aseguró que se aclararán observaciones, no hay corrupción.

Dijo que tendrá una reunión con la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez para que se responda como corresponde en el lapso señalado por la ASF.

«Ya la auditoría determinará. Yo tendré una reunión con la Contralora para nosotros indaguemos exactamente a qué se deben y se responda. Cada dependencia observada tiene que responder y no tenemos ningún problema. No tenemos ningún caso grave de corrupción».

Foto: El mandatario veracruzano se reunirá con la contralora del Estado.

Dijo que el Gobierno de Javier Duarte fue observado por 34 mil y no se castigó la corrupción. «Hoy se ve claramente la intención de un gobierno que está conteniendo y con atiendo», dijo, al insistir que no las observaciones actuales no son graves aún los montos señalados.

«Tiene que aclararse y vamos a atender sin ningún problema».

Dijo que Veracruz, del más al menos observado ocupa actualmente el lugar número 12.

Por: Héctor Juanz.

